Инсайдер: «Зайон Уильямсон в феноменальной форме»

Инсайдер Брэндон Робинсон поделился информацией по поводу нынешней готовности форварда «Пеликанс» .

Уильямсон пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. Форварда часто критикуют за лишний вес.

«Зайон Уильямсон после завершения сезона постоянно работает в тренировочном комплексе «Пеликанс». От видевших его людей я слышал, что он сейчас в феноменальной форме.

Зайон пытался доказать лиге и товарищам по команде, что был на 100% готов к игре в этом сезоне. Пока что создается впечатление, что он снова предстанет той силой, которой был два года назад», – написал Робинсон.

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