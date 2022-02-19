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    Делонте Уэст тренируется, чтобы сыграть в BIG3

    Теги Делонте Уэст НБА видео BIG3 Баскетбол

    Бывший игрок НБА Делонте Уэст вернулся на площадку и тренируется с целью сыграть в лиге Айс Кьюба BIG3, сообщает TMZ Sports.

    Ранее в сети появилось видео, на котором Уэст бросает по кольцу в зале.

    Согласно источникам, 38-летний игрок тренируется в Pat The Roc Basketball Academy в Гейтерсберге, штат Мэриленд, каждый день в течение последнего месяца.

    После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

    Позже сообщалось, что Уэста арестовали в Бойнтон-Бич после пьяного инцидента возле полицейского участка.

    Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м

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