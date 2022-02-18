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    Опубликовано видео с Делонте Уэстом, бросающим по кольцу в зале

    Теги Делонте Уэст НБА видео Баскетбол

    В сети появилось видео, на котором бывший игрок НБА Делонте Уэст бросает по кольцу в зале.

    После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал 38-летнего игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

    Позже сообщалось, что Уэста арестовали в Бойнтон-Бич после пьяного инцидента возле полицейского участка.

    Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м

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