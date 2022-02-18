Опубликовано видео с Делонте Уэстом, бросающим по кольцу в зале

В сети появилось видео, на котором бывший игрок НБА Делонте Уэст бросает по кольцу в зале.
После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал 38-летнего игрока и не устроил в реабилитационную клинику.
Позже сообщалось, что Уэста арестовали в Бойнтон-Бич после пьяного инцидента возле полицейского участка.
Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м
Delonte West back putting in work🏀 pic.twitter.com/DfPNo5YDFW— Daily Loud (@DailyLoud) February 17, 2022