Опубликовано видео с Делонте Уэстом, бросающим по кольцу в зале

В сети появилось видео, на котором бывший игрок НБА Делонте Уэст бросает по кольцу в зале.

После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал 38-летнего игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

Позже сообщалось, что Уэста арестовали в Бойнтон-Бич после пьяного инцидента возле полицейского участка.

Бывший игрок НБА проигрывает борьбу с психическим расстройством. О его проблемах знали уже в 2011-м