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    Рич Пол опроверг слухи о том, что он хотел обмена Расселла Уэстбрука и пика 1-го раунда на Джона Уолла

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джон Уолл Рич Пол Баскетбол

    По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, Рич Пол, основатель агентства Klutch Sports и близкий друг Леброна Джеймса («Лейкерс»), отрицает, что он хотел обмена Расселла Уэстбрука и выбора в 1-м раунде драйта на Джона Уолла («Хьюстон»).

    «Рич Пол позвонил мне вчера и попросил процитировать его в связи с публикацией о том, что Klutch Sports хочет, чтобы «Лейкерс» обменяли Расселла Уэстбрука и выбор в первом раунде в «Хьюстон» на Джона Уолла.

    Он хотел, чтобы я решительно заявил, что в этом нет ни капли правды. Он никогда этого не хотел. Люди, написавшие об этом, никогда не связывались с ним, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Это абсолютная ложь, и он сказал: «Не могли бы вы сделать мне одолжение, процитировать меня и рассказать миру, что я назвал это грязной ложью», – сказал Смит.

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