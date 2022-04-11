«Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Шарлотт» могут приобрести Уэстбрука летом

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук может сменить команду в предстоящее межсезонье.

Как сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха, главными кандидатами на приобретение игрока летом называются «Нью-Йорк»«Хьюстон» и «Шарлотт».

Многие эксперты считают обмен Уэстбрука перед началом нынешнего сезона главной ошибкой «Лейкерс».

Показатели разыгрывающего в нынешнем сезоне составили 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за матч.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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