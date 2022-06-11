«Зенит» хочет 3 миллиона евро компенсации за переход Хавьера Паскуаля (One)

«Зенит» планирует отпустить главного тренера в другой клуб только на условиях значительной компенсации за расторжение действующего контракта.

Как пишет израильское спортивное издание One, руководство санкт-петербургского клуба установила цену за выкуп соглашения Паскуаля на уровне 3 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Паскуаль близок к переходу в тель-авивский , однако агент специалиста Вадим Михалевский опроверг эти слухи.

Контракт тренера с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В прошедшем сезоне испанец принес петербургской команде первый в истории титул чемпиона Лиги ВТБ.

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