Агент Станислав Рыжов: «Ситуация с Хавьером Паскуалем решится в течение недели»

По словам агента Станислава Рыжова, ситуация с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, у которого есть предложения от клубов Евролиги, решится в течение недели.
«Паскуаль — топовое имя. И то, что у него есть предложение из Евролиги, я в этом не просто не сомневаюсь — я это знаю.
Я уверен, что сейчас руководство «Зенита» находится в теснейшем контакте, чтобы сохранить у себя в команде этого специалиста. Я бы так поступал на их месте и не сомневаюсь, что они так и делают. Мне кажется, что ситуация решится в течение недели», — сказал Рыжов «Матч ТВ».
Ранее сегодня сообщалось, что «Маккаби Тель-Авив» сделал Паскуалю новое предложение.
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