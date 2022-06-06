Агент Станислав Рыжов: «Ситуация с Хавьером Паскуалем решится в течение недели»

По словам агента , ситуация с главным тренером «Зенита» , у которого есть предложения от клубов , решится в течение недели.

«Паскуаль — топовое имя. И то, что у него есть предложение из Евролиги, я в этом не просто не сомневаюсь — я это знаю.

Я уверен, что сейчас руководство «Зенита» находится в теснейшем контакте, чтобы сохранить у себя в команде этого специалиста. Я бы так поступал на их месте и не сомневаюсь, что они так и делают. Мне кажется, что ситуация решится в течение недели», — сказал Рыжов «Матч ТВ».

Ранее сегодня сообщалось, что сделал Паскуалю новое предложение.

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