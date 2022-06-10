Агент: «У Хавьера Паскуаля действующий контракт с «Зенитом». Все, что появляется в прессе — спекуляции»

Агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о том, что испанский специалист ведет переговоры с тель-авивским «Маккаби».

«У Чави действующий контракт с «Зенитом». У тренера запланирована встреча с менеджментом клуба, где будут понятны планы на следующий сезон.

Не секрет, что к Паскуалю проявляют серьезный интерес ряд топовых клубов из . Но на данном этапе все, что появляется в прессе — это спекуляции», – заявил Михалевский.

Ранее инсайдер Маттео Андреани сообщил, что очень близок к достижению договоренности с Паскуалем. Израильский клуб улучшил изначальное предложение, стороны собираются подписать контракт на три года.

Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В прошедшем сезоне испанец принес петербургской команде первый в истории титул чемпиона Лиги ВТБ.

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