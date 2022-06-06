«Маккаби» сделал новое предложение Хавьеру Паскуалю. «Зенит» хочет сохранить тренера

сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

«Зенит», завоевавший первый в своей истории титул чемпиона Лиги ВТБ, хочет сохранить тренера, а также генерального менеджера Маноса Пападопулоса. Клуб готов повысить Паскуалю зарплату.

Вчера петербургская команда обыграла московский ЦСКА в решающем 7-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (81:75, 4-3).

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля