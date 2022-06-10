Тель-авивский «Маккаби» близок к достижению договоренности с Хавьером Паскуалем (Маттео Андреани)

Тель-авивский «Маккаби» очень близок к достижению договоренности с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.
Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.
«Маккаби» улучшил изначальное предложение испанскому специалисту, контракт рассчитан на 3 года.
Сторонам осталось обговорить последние детали сделки.
Паскуаль в сезоне-21/22 привел «Зенит» к чемпионству в Единой лиге ВТБ, клуб прервал многолетнюю победную серию ЦСКА.
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