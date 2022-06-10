Тель-авивский «Маккаби» близок к достижению договоренности с Хавьером Паскуалем (Маттео Андреани)

Тель-авивский очень близок к достижению договоренности с главным тренером «Зенита» .

Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

«Маккаби» улучшил изначальное предложение испанскому специалисту, контракт рассчитан на 3 года.

Сторонам осталось обговорить последние детали сделки.

Паскуаль в сезоне-21/22 привел «Зенит» к чемпионству в Единой лиге ВТБ, клуб прервал многолетнюю победную серию ЦСКА.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России