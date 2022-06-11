Джейсон Тейтум: «Мы не пытаемся нарочно осложнить себе жизнь, поверьте»

Лидер прокомментировал выступление команды и свое собственное в четвертом матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» (97:107, 2-2).

«Селтикс» вели в счете в четвертой четверти, но в последние пять минут набрали лишь 3 очка (6 очков за последние семь с половиной минут). У «кельтов» результат 7-0 в плей-офф-2022 в матчах, которые следовали за поражениями.

«Мы не пытаемся нарочно осложнить себе жизнь, уж поверьте», – сказал Тейтум.

Тейтум в пятницу реализовал 8 из 23 с игры и допустил 6 потерь.

«Проиграли из-за меня. Я должен быть лучше. Должен играть эффективнее. Лучше бросать, попадать из-под кольца. Я буду лучше. Мы будем работать над этим в понедельник», – заявил форвард.

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