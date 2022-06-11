Стив Керр: «Когда завершу тренировать, просто скажу: «Спасибо тебе, Стефен Карри»

Главный тренер «Уорриорз» после победы в четвертом матче финальной серии против «Селтикс» (107:97, 2-2) отдал должное разыгрывающему Стефену Карри.

На счету Карри 43 очка и 10 подборов.

«Особенным Стефа делает сочетание характера, умений и уровня физических кондиций. Все эти вещи объединены в одном игроке. Он предан команде, ему не все равно. С ним так легко работать, быть его тренером.

Когда завершу тренировать, то вспомню все эти годы и просто скажу: «Спасибо тебе, Стефен Карри».

Он особенный игрок. Вечер за вечером, в каждом матче он облегчает жизнь своим товарищам по команде. Особенный игрок, особенный человек», – заявил Керр.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале