Стефен Карри – об уровне игры в 4-м матче: «Я не ранжирую свои перфомансы»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не стал определять отдельное место для перфоманса в четвертом матче финала против «Селтикс» (107:97, 2-2) среди лучших за всю карьеру.

Карри набрал 43 очка и 10 подборов в игре, поражение в которой существенно снизило бы шансы «воинов» на титул.

«Я не ранжирую свои перфомансы. Имеет значение только победа», – заявил 34-летний Карри.

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