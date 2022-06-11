Стефен Карри: «Чувствую, что мы можем играть лучше»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри после победного четвертого матча финальной серии с «Селтикс» (107:97, 2-2) заявил, что команда способна прибавить.

На счету Карри 43 очка и 10 подборов.

«Это невероятно, но я чувствую, что мы можем играть немножечко лучше. Хотя вернуть преимущество площадки во время выезда – это уже очень хорошо и важно.

Для меня это уже шестой финал. У меня есть большой опыт в смысле того, как сохранять равновесие и спокойствие, веру в себя. Мы понимали, насколько важен этот матч, равно как и второй в этой серии», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале