Андрей Кириленко: «В ближайшее время состоится совет Лиги ВТБ, и мы узнаем, какие команды пополнят ее»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» заявил, что новые команды-участницы лиги ВТБ станут известны после совета лиги, который состоится в ближайшее время.

— Команды из Суперлиги шагнут в Единую лигу ВТБ? Что по этому поводу известно сейчас?

— Да, в ближайшее время состоится совет лиги, и мы узнаем, какие команды пополнят ее.

За последние 3-4 года, действительно, первый дивизион сделал огромный шаг вперед. И многие команды уже готовы к повышению в классе. Конечно, есть определенные критерии, но чтобы не потерять в качестве, новые команды должны появляться и уже конкурировать с теми, которые есть.

— Что будет происходить с тренерскими кадрами?

— Опять же у нас достаточно сильный чемпионат и хорошие команды. Все будет зависеть от клубов. Но это великолепная возможность и нашим тренерам себя проявлять.

— Они есть вообще толковые, потому что в баскетболе мы были в тени великих иностранцев?

— Это то же самое, как с игроками. Андрей Кириленко никогда не заиграл бы в баскетбол, не получив шанс. Нам нужно давать шанс и своим тренерам, и своим игрокам молодым. Что касается тренеров. сейчас стал тренером «Самары». Надеюсь, что эта команда попадет на следующий сезон в Единую лигу, потому что вся структура клуба уже готова для того, чтобы играть на самом высоком уровне.

— Следите за тем, что происходит в регионах?

— У нас огромный курс на помощь нашим регионам, более 100 миллионов рублей выделяем членам наших региональных отделений. И что касается баскетбола профессионального. Екатеринбург в этом году победил, великолепный регион, богатый регион. Способен иметь хорошие команды. В Челябинске хороший баскетбол, в Омске. Поэтому регионы развиваются шаг за шагом. И в следующем году сам бог велел уделить огромное внимание как раз своему чемпионату.

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