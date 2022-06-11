Сестры и брат Эла Хорфорда продолжали болеть за «Селтикс», когда он играл за «Сиксерс» и «Тандер»

Сестры и брат форварда рассказали, почему они продолжали болеть за «Селтикс», когда Эл выступал за «Сиксерс» и «Тандер».

«Мы оставались болельщиками «Селтикс», когда он был в «Филадельфии» и «Оклахоме». Мы не могли отказаться от них. Они проявили к нам столько любви, мы не были готовы отказаться от них, и мы этого не сделали. И теперь мы вернулись!» – рассказала Мария.

«Болельщики «Филадельфии» ненавидели нас за это», — призналась Анна.

«Мы продолжали болеть за «Бостон», потому что они не придурки», — добавил Джош.

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