Патрик Беверли: «Леброн будет хорошим владельцем клуба»

Игрок «Миннесоты» считает, что форвард способен добиться успеха в качестве владельца клуба.

Ставший недавно миллиардером 37-летний Джеймс выразил желание управлять клубом в Лас-Вегасе.

«Судя по тому, что мы видели на протяжении многих лет карьеры Леброна, он является умным и талантливым бизнесменом. Его взаимодействие с Nike, его I Promise School, считаю, что это блестящий ход.

Если рассматривать ходы, которые Леброн совершал для собственного продвижения и развития, он явно играет не в шашки, он определенно является шахматистом. И он будет хорошим владельцем клуба», – заявил Беверли.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?