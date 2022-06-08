ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Ставрополе

ПСБ открыл в Ставрополе новый Центр уличного баскетбола, который стал седьмым по счету в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».

«Наша совместная программа продолжается и теперь охватила один из южных регионов России, который имеет богатую и яркую баскетбольную историю. Мы очень рады, что на этих площадках на протяжении долгого времени дети, подростки, да и вообще все желающие смогут играть в баскетбол. Поздравляем Ставропольский край с новым современным Центром уличного баскетбола! И, конечно, огромные слова благодарности ПСБ, который на протяжении уже двух лет поддерживает и ведет этот проект. Мы будем делать все возможное, чтобы в центре собиралось большое количество любителей нашей игры. Не сомневаемся, что желающих будет много – тем более, что хорошая погода в Ставропольском крае располагает к регулярным занятиям баскетболом», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

«Центр уличного баскетбола на Ставрополье – это еще один современный, отвечающий высочайшим стандартам спортивный объект, где могут заниматься любители и профессионалы, взрослые и дети. Он находится в непосредственной близости от детских садов, школ, парка и, что для нас очень важно, рядом с Центром адаптивной физкультуры, а это значит, что наша площадка делает спорт доступнее, в том числе и для детей с индивидуальными особенностями развития. Ведь она полностью адаптирована и комфортна для всех любителей спорта без исключения. Желаю нашим будущим спортсменам успехов и побед!» – сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

«Для нашего края, для нашей страны важны спортивные достижения, важны победы. Но главное, к чему мы стремимся, это известное выражение «в здоровом теле здоровый дух». Именно здоровым сильным ребятам развивать Россию. А наши дети – самые талантливые и еще докажут это на спортивных аренах», – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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