Стефен Карри будет играть в 4-м матче без ограничений

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил в пятницу, что лидер команды Стефен Карри будет играть в четвертом матче финальной серии без каких-либо ограничений, сообщает репортер ESPN Кендра Эндрюс.

Карри травмировал левый голеностопный сустав во время третьего матча финальной серии против «Бостона» (100:116, 1-2), но вчера разыгрывающий заявил, что будет играть в следующей встрече.

«Стеф чувствует себя хорошо. Только что он участвовал в бросковой разминке и сказал, что готов играть», – заявил Керр.

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