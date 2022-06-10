Стефен Карри будет играть в 4-м матче без ограничений

Главный тренер заявил в пятницу, что лидер команды будет играть в четвертом матче финальной серии без каких-либо ограничений, сообщает репортер ESPN Кендра Эндрюс.

Карри травмировал левый голеностопный сустав во время третьего матча финальной серии против «Бостона» (100:116, 1-2), но вчера разыгрывающий заявил, что будет играть в следующей встрече.

«Стеф чувствует себя хорошо. Только что он участвовал в бросковой разминке и сказал, что готов играть», – заявил Керр.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол