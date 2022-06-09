Стефен Карри: «Я буду играть»

Разыгрывающий , травмировавший левый голеностоп во время второго матча финальной серии с (100:116, 1-2), заявил, что будет готов к третьему матчу.

«Я буду играть. Это все, что я знаю на данный момент», – сказал коротко Карри во время пресс-конференции в четверг.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Карри избежал серьезных проблем с голеностопным суставом, и МРТ-обследование не понадобилось.

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