Стефен Карри: «Я буду играть»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, травмировавший левый голеностоп во время второго матча финальной серии с «Бостоном» (100:116, 1-2), заявил, что будет готов к третьему матчу.

«Я буду играть. Это все, что я знаю на данный момент», – сказал коротко Карри во время пресс-конференции в четверг.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Карри избежал серьезных проблем с голеностопным суставом, и МРТ-обследование не понадобилось.

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