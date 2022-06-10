Матеуш Понитка близок к переходу в «Фенербахче»

Бывший форвард «Зенита» (28 лет, 198 см) близок к переходу в . Турецкий клуб предложил капитану сборной Польши контракт на два года, сообщает Metaratings.ru.

Матеуш пришел в «Зенит» летом 2019 года. За три сезона в России Матеуш принял участие в 71 матче , набирая в среднем 7,5 очка, 5,0 подбора и 2,5 передачи, а также в 42 встречах Лиги ВТБ, набирая 7,7 очка, 3,8 подбора и 3,0 передачи.

Польский игрок покинул расположение «Зенита» в марте. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего