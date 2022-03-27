Андрей Зубков стал капитаном «Зенита» вместо Матеуша Понитки, Андрей Воронцевич сменил Джона Брауна в УНИКСе

«Зенит» и УНИКС определили новых капитанов после отъезда иностранных игроков из России, сообщает «Свободный агент».
Фовард Андрей Зубков назначен новым капитаном «Зенита» вместо польского защитника Матеуша Понитки. Зубков проводит свой третий сезон в клубе, набирая 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за матч в Лиге ВТБ.
Ветеран УНИКСа Андрей Воронцевич сменил в качестве капитана команды американского форварда Джона Брауна. В нынешнем сезоне Воронцевич набирает 7,6 очков, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.
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