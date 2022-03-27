Андрей Зубков стал капитаном «Зенита» вместо Матеуша Понитки, Андрей Воронцевич сменил Джона Брауна в УНИКСе

и УНИКС определили новых капитанов после отъезда иностранных игроков из России, сообщает «Свободный агент».

Фовард Андрей Зубков назначен новым капитаном «Зенита» вместо польского защитника . Зубков проводит свой третий сезон в клубе, набирая 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за матч в Лиге ВТБ.

Ветеран УНИКСа Андрей Воронцевич сменил в качестве капитана команды американского форварда . В нынешнем сезоне Воронцевич набирает 7,6 очков, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

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