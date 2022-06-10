Грант Уильямс – о выкриках болельщиков «Селтикс» в адрес «Уорриорз»: «Не самое худшее, что мне доводилось слышать»

Форвард «Бостона» заступился за болельщиков своей команды, которые выкрикивают оскорбления в адрес игроков .

«Это не самое худшее, что мне доводилось слышать. Что-то из того, что скандируют болельщики, нужно просто принять. Кто-то хорошо реагируют на них, кто-то наслаждается ими, кто-то отворачивается.

Мне кажется, что болельщики в «Гардене» не сдерживают себя. И этим они мне нравятся. Они всегда поддержат тебя, когда все хорошо, и дадут тебе знать, если ты делаешь что-то неправильно. Когда мы проигрывали в прошлом сезоне, они выкрикивали то же самое в наш адрес. Так что мы уважаем их», – сказал Уильямс.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол