Джейсон Тейтум: «По ходу сезона закрадывались сомнения: «Достаточно ли я хорош?»

Форвард «Селтикс» рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в первой половине сезона, когда команда шла с отрицательным балансом.

«Было непросто, потому что я тоже слышал все эти разговоры в духе «Может ли он быть лучшим игроком чемпионской команды?» Никто не может стать им и утверждать что-то, пока не сделает это в реальности. Никто не знает.

Ты получаешь новый контракт, ты должен быть тем самым парнем, тащить, но по факту команда имеет ниже 50%. Это непросто. Я переживал. Думал: «Почему это не работает?» Максимально отдавал себя работе, прикладывал все усилия. Закрадывались сомнения: «Достаточно ли я хорош? Возможно, нет». Но я продолжал верить, верил в то, что делаю, верил в проделанную работу, оставался в тесном контакте с ребятами в команде, насколько это было возможно. Неудачи не могут продолжаться вечно», – рассказал Тейтум.

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