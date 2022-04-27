Бранко Максимович: «Парма» должна гордиться своими болельщиками»

Теги Локомотив-Кубань болельщики Единая лига ВТБ Парма-Парибет Бранко Максимович Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отдал должное сопернику в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Пармы» (101:78, 3-0).

«Я хочу поздравить «Парму» за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики. Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трех матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам. Мы стараемся отдать все на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», – сказал Максимович.

«Локомотив-Кубань» выиграл третий матч серии в гостях. На игре в Перми присутствовали 5372 зрителя.

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