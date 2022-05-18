Вячеслав Шушаков покинет пост главного тренера «Пармы»

не будет главным тренером пермской «Пармы» в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

49-летний специалист может остаться в тренерском штабе команды.

Шушаков возглавил «Парму» после ухода Казиса Максвитиса с поста главного тренера. Литовец покинул Россию вместе со всеми легионерами команды из-за событий на Украине.

Под руководством Шушакова выиграла шесть из 10 заключительных матчей регулярного чемпионата и заняла рекордное для себя пятое место в чемпионате Лиги ВТБ. Команда проиграла «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии плей-офф (0-3).

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