Марк Стейн: «Лейкерс» скорее оставят Уэстбрука, чем отдадут дополнительные активы, чтобы обменять его»

По словам инсайдера НБА Марка Стейна, «Лейкерс» дают понять другим командам, которые могут быть заинтересованы в приобретении , что не будут включать в сделку дополнительные активы.

«Лейкерс» не обращают внимание на скептиков и настаивают на том, что скорее оставят Расселла Уэстбрука в составе на следующий сезон, чем отдадут дополнительные активы, чтобы убедить какой-то другой клуб выменять его.

Также говорят, что «Лейкерс» не намерены отпускать бывшего MVP и заплатят ему 47,1 миллиона долларов за следующий сезон после того, как он воспользуется опцией», – сказал Стейн.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века