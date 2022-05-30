Марк Стейн: «Лейкерс» скорее оставят Уэстбрука, чем отдадут дополнительные активы, чтобы обменять его»

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По словам инсайдера НБА Марка Стейна, «Лейкерс» дают понять другим командам, которые могут быть заинтересованы в приобретении Расселла Уэстбрука, что не будут включать в сделку дополнительные активы.

«Лейкерс» не обращают внимание на скептиков и настаивают на том, что скорее оставят Расселла Уэстбрука в составе на следующий сезон, чем отдадут дополнительные активы, чтобы убедить какой-то другой клуб выменять его.

Также говорят, что «Лейкерс» не намерены отпускать бывшего MVP и заплатят ему 47,1 миллиона долларов за следующий сезон после того, как он воспользуется опцией», – сказал Стейн.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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