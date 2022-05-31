Эрик Споэльстра: «Селтикс» сохранили свое ядро, несмотря на поражения, и случился прорыв»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отдал должное «Бостону» после поражения в решающем седьмом матче финала Восточной конференции (96:100, 3-4).
«Они, вероятно, вышли в финал так, как и должно происходить в этой лиге. Вы строите команду, переносите обидные поражения, но держитесь вместе. Вы сохраняете свое ядро, сохраняете свою культуру. И, в конце концов, случается прорыв», – сказал Споэльстра.
«Бостон» имел результат 34-26 к перерыву на Матч звезд НБА. В тот момент многие в лиге считали, что лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун не могут эффективно сочетаться на площадке.
После Матча звезд «Селтикс» выдали лучший результат в НБА (17-5) и финишировали вторыми в таблице Восточной конференции.
В плей-офф «Бостон» последовательно обыграл «Бруклин» (4-0), «Милуоки» (4-3), «Майами» (4-3) и вышел в финальную серию впервые с 2010 года.
«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики