В Новогорске стартовал открытый лагерь женской сборной России

В Новогорске в четверг стартовал открытый лагерь женской сборной России.

Вечером команда Александра Ковалева провела первую тренировку.

В сборе участвуют 17 игроков.

Защитники: Ксения Ковалева Мария Крымова Дарья Курильчук Вероника Логинова Севара Нуритдинова Яна Пашковская Олеся Сафонова Яна Эльберг Форварды: Елизавета Братчикова

Даяна Динза Эрнандес Виталина Зверева Анастасия Олаири Косу Екатерина Кошечкина Дарья Репникова Кристина Савкович Инна Фастова Центровая: Валерия Яковлева. Главный тренер - Александр Ковалев. Ассистенты главного тренера - Александр Васин, Дмитрий Шумихин, Денис Кандалов. Тренер по физподготовке - Сергей Мухаев. Врач - Забида Магомедова. Массажисты - Артур Суджян, Николай Пивоваров. Администраторы - Светлана Лебедева, Иван Вадеев.

В ближайшие недели женская и мужская сборные будут делить баскетбольный зал новогорской базы. Как у баскетболистов, так и у баскетболисток нынешний лагерь посвящен работе на перспективу, изучению ближайшего резерва сборной и совершенствованию индивидуального мастерства игроков. Большинству из 17 участниц не больше 23 лет, при этом многие из них минувший сезон отыграли в Суперлиге.

В четверг тренировались 15 баскетболисток: Дарья Репникова и Севера Нуритдинова пропустили старт лагеря по уважительным причинам и присоединятся к команде в ближайшие дни. Сбор продлится до 24 июня.

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