Анастасия Косу перешла в УГМК из курского «Динамо»

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Форвард Анастасия Косу (17 лет, 185 см) заключила пятилетний контракт с екатеринбургским УГМК, сообщает «Свободный агент».

Прошедший сезон баскетболистка провела в курском «Динамо» и выиграла с этой командой Премьер-лигу. Ее показатели – 4 очка и 4 передачи за 14 минут на площадке в среднем за матч.

Косу считается одним из самых талантливых российских игроков. Она является самой юной дебютанткой Премьер-лиги и неоднократно вызывалась в сборную России.

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