Женская сборная России определилась с заявкой на квалификацию ЧМ-2022. Вадеева и Шилова не сыграют

Тренерский штаб женской сборной России определился с заявкой на квалификацию чемпионата мира-2022.

В матчах с Бельгией и Пуэрто-Рико в распоряжении Александра Ковалева будут 12 баскетболисток.

Состав сборной России

Защитники

Марина Голдырева («Ника», Сыктывкар, 28 лет, рост 169 см), Юлия Козик («Динамо», Курск, 24 года, 177 см), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург, 27 лет, 174 см), («Динамо» К, 25 лет, 169 см), Камилла Огун («Намюр», Бельгия, 22 года, 183 см)

Форварды

(МБА, Москва, 25 лет, 188 см), Жосселина Майга (МБА, 25 лет, 193 см), Раиса Мусина («Ника», 23 года, 192 см), Дарья Репникова («Спарта энд К», Видное, 21 год, 180 см), («Динамо» К, 24 года, 183 см), Александра Штанько (МБА, 30 лет, 192 см)

Центровая

(«Динамо» К, 24 года, 197 см).

Работавшие с командой в Санто-Доминго Дарья Игнатова, Дарья Курильчук и Альбина Ражева возвращаются в расположение клубов.

и Анастасия Шилова не помогут сборной в этом отборе по состоянию здоровья.

Обязанности капитана главной команды страны в играх с Бельгией и Пуэрто-Рико исполнит Раиса Мусина, вице-капитаном будет Марина Голдырева.

Сегодня сборная России приступает к тренировкам в Palacio de los Deportes Santo Domingo, где и пройдут игры. 13 февраля россиянки встретятся с Бельгией, 14-го – с Пуэрто-Рико.

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