Тейтум и Браун повторили достижение Дюрэнта и Уэстбрука

Лидеры и стали вторым дуэтом в истории НБА, набравшим 1000 очков за один розыгрыш плей-офф в возрасте 25 лет и младше.

Первыми, кому это удалось, были и . Выступая за «Оклахому», они сделали это дважды – в 2012 и 2014 годах.

В среду «Селтикс» обыграли «Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф (116:100, 2-1). Браун принес команде 27 очков, Тейтум – 26.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА