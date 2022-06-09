Клэй Томпсон – об 1-2 в серии: «Вспоминается финал 2015 года»

Защитник «Уорриорз» заявил, что верит в успех команды в финальной серии против «Селтикс» (1-2).

В финале 2015 года калифорнийцы уступали со счетом 1-2 , после чего выиграли три матча подряд.

«Мы уступаем в финале со счетом 1-2. Нам уже доводилось оказываться в такой ситуации. Мне отчетливо вспоминается финал 2015 года.

Мы тогда тоже уступали 1-2, а соперник действовал в похожем стиле. Было много игры 1 на 1, много проходов, они растягивали защиту с помощью отличных снайперов. Все это очень похоже. У «Бостона» тоже есть очень хорошие игроки. Не уверен по поводу Леброна, но у них есть игроки уровня символической пятерки сезона, я говорю о Тейтуме. стучится в эту дверь», – заявил Клэй.

Победитель третьего матча финала НБА после 1-1 в серии выигрывал титул в 32 из 39 случаев.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА