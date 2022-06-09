Джей Джей Редик: «Майкл Джордан не жаловался судьям? Лэрри Берд не жаловался? Да бросьте»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик возмутился, когда его коллега Майк Гринберг заявил, что раньше игроки никогда не жаловались судьям.

не жаловался судьям? не жаловался? Да бросьте, парни.

Эта ностальгия по 80-м и 90-м годам, как по великой эпохе баскетбола, и постоянные сравнения с ней современного поколения игроков уже раздражает. Это продолжается 15 лет», – заявил Редик.

«Ворваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео