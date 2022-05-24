Редик поддержал Дончича в сравнении с Мэджиком и Бердом: «Он играет с ребятами со 2-го раунда драфта»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик не согласился с мнением телеведущего Макса Келлермана, который заявил, что разыгрывающий силен индивидуально, но не помогает партнерам стать лучше, как это делали легендарные и .

«Лука не делает людей рядом с собой лучше? Мэджик и Берд играли с членами Зала славы. Лука играет с ролевиками, играет с ребятами со 2-го раунда драфта и вообще незадрафтованными игроками вроде Дориана Финни-Смита.

Лука в последние два сезона на первом месте по качеству бросков, которые он создает для партнеров. Они попадают лишь 33% открытых трехочковых. Не его вина, что они не попадают по кольцу», – заявил Редик.

Словенец в нынешнем плей-офф набирает 32,1 очка, 9,5 подбора, 6,2 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА