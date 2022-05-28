Джей Джей Редик: «Уиггинс не совершал прорыв. Он просто нашел себя и вжился в роль третьего или четвертого игрока»

Эксперт ESPN Джей Джей Редик поделился своим мнением о форварде , который приносит калифорнийцам большую пользу и в этом сезоне впервые стал участником Матча звезд.

«Уиггинс не совершал прорыв. Стал ли он лучше как игрок по сравнению с «Миннесотой»? Да. Причина заключается в том, что он нашел себя и исполняет правильную роль. Он раскрылся в этой своей роли. Но когда он был первой опцией и его часто задействовали в атаке, Эндрю выдавал показатели ниже среднего с точки зрения продвинутой статистики, он не справлялся в качестве игрока, который берет на себя основную часть бросков и создает возможности для атак.

Прорыв Уиггинса заключается в том, что он нашел себя и вжился в роль, в роль третьего или четвертого игрока в команде», – заявил Редик.

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