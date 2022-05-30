Джей Джей Редик: «Главное, что произошло с «Бостоном» в этом сезоне – они поняли, что Тейтум — главная звезда команды»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик рассказал, за счет чего «Бостону» удалось преобразиться по ходу нынешнего сезона и в итоге дойти до финальной серии плей-офф.

«Самое главное, что произошло с «Бостоном» в этом сезоне, и это произошло в январе – они поняли, что Тейтум — главная звезда команды. Тейтум — Бэтмен, а — Робин.

Какое-то время казалось, что эти парни не могут разобраться, кто из них главный. Очевидно, что они друзья. Тейтум говорил об этом в моем подкасте. Он разговаривал с Джейленом, они не захотели расставаться», – сказал Редик.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики