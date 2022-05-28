Джимми Батлер повторил рекорд по очкам через Маркуса Смарта в матче плей-офф

Форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 15 очков с сопротивлением разыгрывающего «Бостона» Маркуса Смарта в шестом матче финала Восточной конференции (111:103, 3-3).
Лидер «Хит» повторил достижение Джей Джея Редика, который также набрал 15 очков через Смарта в плей-офф-2018. Больше никто из игроков не показывал подобной результативности в матче плей-офф НБА, когда его опекал Маркус.
Батлер завершил встречу с показателями 47 очков (16-29, 4-8), 9 подборов, 8 передач и 4 перехвата за 46 минут на площадке.
Смарт был признан лучшим оборонительным игроком НБА в нынешнем сезоне.
Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока