Джимми Батлер повторил рекорд по очкам через Маркуса Смарта в матче плей-офф

Форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 15 очков с сопротивлением разыгрывающего в шестом матче финала Восточной конференции (111:103, 3-3).

Лидер «Хит» повторил достижение , который также набрал 15 очков через Смарта в плей-офф-2018. Больше никто из игроков не показывал подобной результативности в матче плей-офф НБА, когда его опекал Маркус.

Батлер завершил встречу с показателями 47 очков (16-29, 4-8), 9 подборов, 8 передач и 4 перехвата за 46 минут на площадке.

Смарт был признан лучшим оборонительным игроком в нынешнем сезоне.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока