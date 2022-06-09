Чарльз Баркли – о Дрэймонде Грине: «Нужно просто хорошо врезать ему один раз»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал, как бы он отреагировал на выходки форварда «Голден Стэйт» на площадке.

«Нужно просто хорошо врезать ему один раз.

Дрэймонд напоминает мне . Каждый раз, когда я играл против Родмана, я бил его со всей силы в начале матча, и он прекращал все свои выходки. Я бы сделал то же самое против Дрэймонда», – сказал Баркли.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА