«Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги (Маттео Андреани)

Сербский «Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в ближайшее время о решении будет объявлено официально.

уступил в финальной серии лиги и упустил возможность вернуться в Евролигу через домашний турнир.

Глава Евролиги Жорди Бертомеу недавно заявил, что «не видит в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время».

Согласно слухам, «Партизан» вместе с «Црвеной Звездой» получил приглашение на участие в лиге ВТБ.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ