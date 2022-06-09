«Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги (Маттео Андреани)

Сербский «Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги.
Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в ближайшее время о решении будет объявлено официально.
«Партизан» уступил «Црвене Звезде» в финальной серии Адриатической лиги и упустил возможность вернуться в Евролигу через домашний турнир.
Глава Евролиги Жорди Бертомеу недавно заявил, что «не видит в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время».
Согласно слухам, «Партизан» вместе с «Црвеной Звездой» получил приглашение на участие в Единой лиге ВТБ.
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