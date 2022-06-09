«Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги (Маттео Андреани)

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Единая лига ВТБ Баскетбол

Сербский «Партизан» получит уайлд кард на участие в следующем сезоне Евролиги.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в ближайшее время о решении будет объявлено официально.

«Партизан» уступил «Црвене Звезде» в финальной серии Адриатической лиги и упустил возможность вернуться в Евролигу через домашний турнир.

Глава Евролиги Жорди Бертомеу недавно заявил, что «не видит в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время».

Согласно слухам, «Партизан» вместе с «Црвеной Звездой» получил приглашение на участие в Единой лиге ВТБ.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

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