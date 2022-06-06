Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» примет «Партизан» в решающем матче серии

Сегодня в Белграде состоится решающий пятый матч финальной серии лиги.

на своей площадке сыграет с .

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Пятый матч

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России