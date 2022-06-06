Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» примет «Партизан» в решающем матче серии

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Сегодня в Белграде состоится решающий пятый матч финальной серии Адриатической лиги.

«Црвена Звезда» на своей площадке сыграет с «Партизаном».

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Пятый матч

Црвена Звезда MTS – Партизан
Дата проведения
6 июня, 21.00
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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