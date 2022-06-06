Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» примет «Партизан» в решающем матче серии

Сегодня в Белграде состоится решающий пятый матч финальной серии Адриатической лиги.
«Црвена Звезда» на своей площадке сыграет с «Партизаном».
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 6 июня, 21.00
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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