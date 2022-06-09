«Уорриорз» пришлось на время прервать разминку перед 3-м матчем. Кольцо было подвешено выше нормы

Баскетболистам «Уорриорз» пришлось на время прервать бросковое занятие за несколько часов до старта третьего матча финальной серии НБА против «Селтикс» в Бостоне.

Игроки обратили внимание, что с кольцом что-то не так. Сотрудники арены произвели замер, в результате которого выяснилось, что кольцо подвешено на несколько сантиметров выше нормы.

Сотрудники «ТД-Гарден» в короткий срок исправили недочет, после чего разминка продолжилась.

«Бостон» в среду победил со счетом 116:100, 2-1.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА