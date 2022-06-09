Дрэймонд Грин и Грант Уильямс снова вступили в стычку

Форварды Дрэймонд Грин («Уорриорз») и («Селтикс») устроили небольшую потасовку во время третьего матча финальной серии НБА.

Эпизод произошел после фола в нападении, который Уильямс получил за контакт с Грином при постановке заслона. Вскоре после этого у игроков возникли вопросы друг к другу, но их быстро разняли.

В предыдущей встрече серии между Грином и Уильямсом также произошла конфликтная ситуация, по итогам которой баскетболист «Уорриорз» получил технический.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА