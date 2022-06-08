Джефф Ван Ганди: «Селтикс» должны отвечать Дрэймонду Грину каждый раз, как он открывает рот»

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Бывший тренер НБА, ныне эксперт ESPN Джефф Ван Ганди прокомментировал поведение форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в финальной серии этого года.

Во втором матче серии против «Бостона» (107:88, 1-1) Дрэймонд устроил потасовку Джейленом Брауном, но избежал удаления.

«На месте «Селтикс» я бы не захотел оставаться в такой ситуации. Нужно либо всей командой полностью игнорировать Грина, его выходки и срывы, либо, как поступил бы я, противостоять ему каждый раз, как он открывает рот.

Я бы попытался получить самое раннее удаление в истории. Возможно, в борьбе за спорный мяч. Я бы попросил Гранта Уильямса подойти и просто начать болтать. А потом каждый раз, когда Грин что-то говорит, поворачиваться и отвечать ему», – сказал Ван Ганди.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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