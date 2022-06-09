Стефен Карри рассчитывает сыграть в 4-м матче финальной серии

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри во время третьего матча финала НБА испытал болевые ощущения после приземления на его левый голеностоп центрового «Селтикс» Эла Хорфорда.

По словам Карри, он рассчитывает восстановиться к пятнице, когда в Бостоне пройдет четвертая игра серии.

«Со мной все будет нормально. Момент получился болезненным, но я буду в порядке. Посмотрим, что будет с ногой в пятницу, будем готовиться.

Не думаю, что пропущу матч. Надо воспользоваться теми 48 часами, что у нас есть, чтобы подготовиться», – заявил Карри.

В марте защитник «кельтов» Маркус Смарт бросился в ноги Карри во время встречи регулярного чемпионата между командами и повредил 2-кратному MVP левый голеностоп. Стеф пропустил оставшиеся игры регулярки.

В среду на счету Карри 31 очко, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата. «Бостон» победил 116:110, 2-1.

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