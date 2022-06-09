«Уорриорз» набрали 7 очков за одно владение благодаря неспортивному фолу

«Уорриорз» в третьей четверти третьего матча финальной серии НБА против «Селтикс» (100:116, 1-2) набрали 7 очков за одно владение благодаря неспортивному фолу Элу Хорфорда.
Центровой «Бостона» нарушил правила во время точного 3-очкового Стефена Карри, который реализовал бонусный штрафной. Сразу после этого «воины» получили право продолжить атаку, Отто Портер забросил из-за дуги.
За последние 25 лет в финалах НБА впервые какой-либо команде удалось набрать 7 очков за одно владение.
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