«Уорриорз» набрали 7 очков за одно владение благодаря неспортивному фолу

«Уорриорз» в третьей четверти третьего матча финальной серии НБА против «Селтикс» (100:116, 1-2) набрали 7 очков за одно владение благодаря неспортивному фолу .

Центровой нарушил правила во время точного 3-очкового , который реализовал бонусный штрафной. Сразу после этого «воины» получили право продолжить атаку, забросил из-за дуги.

За последние 25 лет в финалах впервые какой-либо команде удалось набрать 7 очков за одно владение.

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