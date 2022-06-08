Грант Уильямс – о судействе: «Мы хотим последовательности»

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Форвард «Бостона» Грант Уильямс считает, что Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») не получил второй технический и не был удален с площадки во 2-м матче финальной серии только потому, что является ключевым игроком.

«По правилам технический – это технический, независимо от ситуации. Но как игроки, мы хотим последовательности.

Когда судьи решили не давать Дрэю второй технический, мы ожидали этого и пошли дальше. Мы не стали настаивать. Мы лишь надеемся, что благосклонность судей распространяется на всех», – сказал Уильямс.

Следовало ли удалить Дрэймонда Грина во 2-м матче финала?

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