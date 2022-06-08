Мама Дрэймонда Грина: «Было смешно наблюдать, как игроки «Селтикс» плачут после 2-го матча»

Мэри Бэйберс-Грин, мать форварда «Голден Стэйт» раскритиковала игроков , которые комментировали поведение ее сына во время финальной серии.

Во втором матче серии Дрэймонд устроил потасовку , но избежал удаления. После игры некоторые игроки «Селтикс» заявили, что не разделяют решения судей по данному эпизоду.

«Было смешно наблюдать, как они плачут. Они ведь якобы крутые парни. Если ты крутой парень, почему ты плачешь, когда кто-то ведет себя жестко с тобой?» – сказал Бэйберс-Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА