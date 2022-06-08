Дрэймонд Грин – Седрику Максвеллу: «Ты говоришь, что в 80-х меня бы вырубили. Но это был бы не ты»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Билл Лэймбир НБА плей-офф Седрик Максвелл Дрэймонд Грин Рик Махорн Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил двукратному чемпиону НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрику Максвеллу, который заявил, что в 80-х годах Грина «вырубили бы» за его выходки на площадке.

«Я видел, что сказал Седрик Максвелл. Знаете, что меня поражает, когда говорят, что в 80-х и 90-х баскетбол был гораздо более силовым? Это говорят те, кто никогда не дрался. Они ведут себя так, будто просто ходили по площадке и били друг другу рожи.

В те времена было несколько парней, которые могли врезать, нокаутировали, погнаться за тобой и быть удалены с площадки. Билл Лэймбир, Рик Махорн. При этом все строят из себя таких. Так это вас били.

Меня поражает, что только потому, что он играл в 80-х, он говорит, что в его время меня бы вырубили. Это не совсем так, потому что это был бы не ты. Ты говоришь, что Рик Махорн вырубил бы меня. Он, вероятно, вырубил бы и тебя», – сказал Грин.

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