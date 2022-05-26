Джейсон Тейтум набрал 1500 очков в плей-офф. Кобе Брайант – единственный, кто достиг этой отметки в более молодом возрасте

Форвард «Бостона» во время 5-го матча финала Восточной конференции с «Майами» (93:80, 3-2) набрал свое 1500-е очко за карьеру в плей-офф.

Легенда «Лейкерс» – единственный игрок в истории , которому удалось достичь этой отметки в более молодом возрасте, информирует ESPN Stats & Info.

Возраст Тейтума – 24 года и 83 дня. На сегодняшний день он провел 66 матчей плей-офф.

Тейтум стал одним из пяти игроков, набравших 1500 очков в плей-офф до того, как им исполнилось 25 лет, встав в один ряд с Брайантом, , и Кевином Дюрюнтом.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии